POL-DH: --- Stuhr, Einbruch - Diepholz, Verkehrsunfallflucht

Stuhr - Einbruch

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen im Bau befindlichen Resthof in der Delmenhorster Straße eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam durch die Haupteingangstür in das Gebäude ein. Sie entwendeten diverse Werkzeuge, bevor sie unerkannt flüchten konnten. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Sulingen - Verkehrsunfall

Unachtsamkeit führte am Donnerstag gegen 10.20 Uhr in der Bassumer Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Eine 35-jährige Pkw-Fahrerin stand mit ihrem Pkw auf dem Parkstreifen an der Bassumer Straße. Die unachtsame Bedienung der Automatikschaltung führte dazu, dass der Pkw nach vorne fuhr und auf den davor parkenden VW-Touran auffuhr. Dieser wiederum wurde auf einen weiteren Pkw Daimler geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Schaden von zusammen ca. 10000 Euro.

Barnstorf - Verkehrsunfall

An der Kreuzung Moorweg / Niedersachsenweg sind am Donnerstag gegen 09.50 Uhr zwei Fahrzeuge verunfallt. Eine 22-jährige Pkw-Fahrerin missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt und kollidierte mit dem Pkw eines 66-jährigen Fahrers. Der 33-jährige Beifahrer der 22-Jährigen wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro.

Diepholz- Verkehrsunfallflucht

Ein auf dem Parkplatz beim Combi-Markt in der Flöthestraße geparkter BMW wurde am Mittwoch zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken war der Unbekannte gegen den BMW geraten und hatte ihn beschädigt. Danach flüchtete der Verursacher, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Pkw BMW entstand ein Schaden von mindestens 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

