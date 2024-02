Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Unna (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch (31.01.2024) gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Unna-Königsborn eingebrochen.

Das Ganze geschah zwischen 13.45 Uhr und 15.30 Uhr im Rosenweg.

Nachdem die Unbekannten durch den Garten und durch ein Fenster ins Haus gelangt waren, entwendeten sie dort Schmuck.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiwache in Unna unter der Telefonnummer 02303-921-3120, 02303 921 0 oder per Mail an das Postfach poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell