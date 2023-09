Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemeldung der Polizeiinspektion Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

###Diebstahl eines Motorrad Harley-Davidson###

Cuxhaven - In der Nacht von Freitag dem 22.09.2023 auf Sonnabend den 23.09.2023 kam es in der Brahmsstraße zum Diebstahl eines auffälligen Motorrad Harley-Davidson. Dieses war gesichert am Fahrbahnrand abgestellt und wurde auf unbekannte Weise entwendet.

(Lichtbild des Motorrads in der Anlage)

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell