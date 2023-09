POL-CUX: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Beschuldigter versucht die Beamten mit falschen Personalien zu täuschen

Cuxhaven (ots) - Schiffdorf. In der Zeit von Sonntagabend (17.09.2023) bis Dienstagabend (19.09.2023) ist es in einem Gastronomiebetrieb in der Schleusenstraße in Schiffdorf zu einem Einbruch gekommen. Dabei wurde durch einen bislang unbekannten Täter unter anderem Werkzeug entwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können werden ...

