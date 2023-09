POL-CUX: Brand einer Scheune in der Gemeinde Loxstedt - vermutlich ausgelöst durch Blitzeinschlag

Cuxhaven (ots) - Whedel. In der Zeit von Samstag (16.09.2023) - 18:00 Uhr bis Sonntag (17.09.2023) - 09:00 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Burbalken in Schiffdorf-Wehdel ein. Hierbei wurde Schmuck entwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden. ...

