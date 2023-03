Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike entwendet - Zeugen gesucht

Thörey (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte betraten gestern in der Zeit von 13.45 Uhr bis 23.00 Uhr ein Firmengelände in der Industriestraße und entwendeten ein mit Bügelschloss gesichertes E-Bike. Bei dem Bike handelt es sich um eines der Marke 'Cannondale' in der Farbe grau im Wert von rund 5.000 Euro. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0076939/2023 entgegen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell