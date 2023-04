Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennende Altpapiertonne

Lüdenscheid (ots)

Wieder hat in Lüdenscheid eine Altpapiertonne gebrannt. Dieses Mal traf es ein Kunststoffbehältnis in er Lessingstraße. Zeugen stellten die brennende Tonne fest und informierten die Feuerwehr. Diese löschte den Brand. Die Polizei hat auch in diesem Fall die Ermittlungen wegen einer Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen und prüft in diesem Kontext auch mögliche Zusammenhänge zu vorangegangenen Bränden im Stadtgebiet. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

