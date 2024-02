POL-DH: Rehden-Verkehrsunfall; Borstel-Diebstahl aus Werkstatt; Syke-Trickbetrüger erbeutet 700 Euro Bargeld; Twistringen-Einbruch in Wohnungen

Polizeiinspektion Diepholz

Diepholz (ots)

Rehden - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Montag gegen 14.40 Uhr auf der Nienburger Straße zwei Personen leicht verletzt. Ein 67-jähriger aus Vechta befuhr mit seinem PKW VW die Dickeler Straße in Fahrtrichtung Rehden. Dieser beabsichtigte nach links auf die Nienburger Straße abzubiegen und übersah hierbei den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw VW einer 59-jährigen aus Diepholz. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.

Syke - Trickbetrüger erbeutet 700 Euro Bargeld

Bereits am Samstag hat sich ein Trickbetrüger in der Zeit von 9 Uhr bis 12 Uhr unter dem Vorwand, Thermostate im Auftrag der Hausverwaltung zu überprüfen, Zutritt zur Wohnung einer 86-Jährigen in der Hohen Straße in Syke verschafft. In der Wohnung wurde die Dame durch den Mann aufgefordert, den Wasserhahn im Badezimmer laufen zu lassen. Diesen Moment nutzte der Täter um insgesamt 700 Euro Bargeld aus der Wohnung zu entwenden. Im Anschluss flüchtete er in unbekannte Richtung. Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: Braune Haare, dunkle Arbeitskleidung, sprach Hochdeutsch und führte eine schwarze Mappe bei sich. Zeugen, die den unbekannten Täter im Tatzeitfenster in der Hohen Straße gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Syke, Tel.: 04242/969-0 in Verbindung zu setzten.

Borstel - Diebstahl aus Werkstatt

Unbekannte haben sich im Tatzeitraum vom 14.02.24 ,10 Uhr, bis 19.02.24, 10 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt in der Straße Schamwege in Borstel verschafft. Aus der Werkstatt wurden div. Werkzeuge im Wert von etwa 1300 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel.: 04271/949-0 entgegen.

Syke - Versuchter Einbruch

Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen versuchten unbekannte Täter in eine Firma in der Hauptstraße in Syke einzubrechen. Hierzu versuchten sie gewaltsam ein Türschloss aufzuhebeln. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf ca. 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Syke, Tel.: 04242/969-0 entgegen.

Twistringen - Einbruch in Wohnungen

In der Zeit von Freitagmorgen bis Sonntagmorgen drangen Unbekannte gewaltsam durch eine Tür in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Vechtaer Straße in Twistringen ein. Hier wurden div. Werkzeuge im Wert von ca. 400 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel.: 04242/969-0 entgegen.

Bassum - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Montag gegen 13.15 Uhr befuhr eine 31-Jährige aus Bassum mit ihrem Pkw VW die B 51 in Richtung Twistringen. Sie beabsichtigte nach links in Richtung Osterbinde abzubiegen und übersah hierbei den Pkw (Smart) eines entgegenkommenden 58-Jährigen aus Twistringen. Es kam zum Zusammenstoß beider PKW. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 14.000 Euro.

