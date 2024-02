Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Zweibrücken (ots)

Am Dienstag, den 13.02.2024, kam es in der Saarlandstraße 5 in Zweibrücken zu einer Verkehrsunfallflucht. Um circa 13:25 Uhr bog der Fahrer eines weißen Ford Fiesta, mit ZW-Kennzeichen, von dem Parkplatz eines Seniorenheims nach rechts in die Saarlandstraße ein. Im Einmündungsbereich stieß das Fahrzeug an den Rollstuhl eines dort haltenden Rollstuhlfahrers, welcher von dort aus den bevorstehenden Faschingsumzug beobachten wollte. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Der Rollstuhlfahrer blieb unverletzt. Sein Rollstuhl wurde leicht beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen. |pizw

