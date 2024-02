Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fastnachtsumzüge

Dahn (ots)

Die Fastnachtsumzüge in Dahn, Bundenthal, Bruchweiler-Bärenbach und Hauenstein bei überwiegend trockener Witterung verliefen aus Sicht der Polizeiinspektion Dahn störungsfrei und ohne Vorkommnisse. Lediglich bei den sich anschließenden Straßenfastnachtsfeiern in Dahn und Hauenstein waren insgesamt drei Körperverletzungsdelikte zu verzeichnen, wobei in allen Fällen ein erhöhter Alkoholkonsum Mitauslöser für die Auseinandersetzung gewesen sein dürfte. Insgesamt zieht die Polizeiinspektion Dahn ein positives Fazit. /pidn

