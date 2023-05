POL-PDLD: alkoholisierte Radfahrerin gestürzt

Lustadt (ots) - In der Nacht von Mittwoch, den 17.05.2023 auf Donnerstag hob eine bislang unbekannte Täterschaft zwei Schachtdeckel am Fahrbahnrand der Unteren Hauptstraße in Lustadt im Bereich eines dortigen Einkaufsmarktes aus. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. ...

mehr