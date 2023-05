Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sandbahnrennen Herxheim 2023

Herxheim (ots)

Die Polizei zieht eine positive Bilanz des Sandbahnrennens. Obwohl bei schönem Vatertagswetter mehrere Tausend das Rennen und die Geselligkeit feierten, kam es nur sehr vereinzelt zu Konflikten. Der Polizei wurden drei Körperverletzungsdelikte bekannt, die jeweils nur leichte Verletzungen nach sich zogen. Zwei Personen wurden festgestellt, die sich illegal Zutritt zum Veranstaltungsgelände verschafften. Es kam zu Sachbeschädigungen am Zaun des Areals und an einem geparkten Polizeifahrzeug. Obwohl auch speziell Kräfte zur Verkehrskontrolle eingesetzt waren, waren lediglich drei Fahrten unter Alkoholeinfluss im Zusammenhang mit dem Sandbahnrennen festzustellen. Gegen 17:20 Uhr fiel ein 18-Jähriger ohne Helm auf, der mit einem Roller einen Feldweg befuhr. Nach kurzem Fluchtversuch konnte der Fahrer mit seiner Sozia festgestellt werden. Beide waren zwischenzeitlich vom Roller abgestiegen und hatten sich in einem Gebüsch versteckt. Im Rahmen des Fluchtversuchs hatte der Fahrer einem Polizeibeamten gegen das Knie getreten, um seine weitere Flucht zu ermöglichen. Ein Atemalkoholtest beim 18-Jährigen ergab einen Wert von 1,32 Promille. Der Roller dürfte nicht versichert gewesen sein und der Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Kurz vor der Kontrolle soll der junge Mann auf dem Radweg der St.-Christopherus-Straße Fußgänger und Fahrradfahrende abgedrängt haben. Diese Zeugen und Geschädigte mögen sich bitte bei der Polizei Landau melden.

