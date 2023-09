Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Brandmeldeanlage verhindert größeres Brandereignis

Xanten (ots)

Sonntag, 03.09.2023, 21:09 Uhr - Am Sonntagabend löste die automatische Brandmeldeanlage eines Industriebetriebes auf der Hagdornstraße aus. Bei der ersten Erkundung konnte eine leichte Verrauchung sowie Brandgeruch in einer Produktionshalle festgestellt werden. Ursächlich für die Rauchentwicklung war der Brand eines Motors an einer Industriemaschine. Das Feuer konnte mit einem Kleinlöschgerät zügig unter Kontrolle gebracht werden. Hierzu mussten Anbauteile von der Maschine entfernt werden. Der Einsatz war nach ca. 1,5h beendet.

