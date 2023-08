Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Schnelles Eingreifen verhindert Brandausbreitung

Xanten (ots)

Dienstag, 15.08.2023, 13:10 Uhr - Die Feuerwehr Xanten wurde am heutigen Mittag zu einem Zimmerbrand auf der Salmstraße in Xanten-Lüttingen alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ca. 1m3 Unrat am Gebäude brannte und das Feuer drohte, auf dieses überzugreifen. Durch die zügige Vornahme eines C-Rohres, durch einen Trupp unter Atemschutz, konnte der Brand in erfolgreich eingedämmt werden. Im Anschluss wurde das angrenzende Gebäude auf Schadenmerkmale kontrolliert. Der Einsatz war nach ca. 1,5h beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Xanten