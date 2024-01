Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, B525, Heller

Unfall mit dem Begegnungsverkehr - Ein Beteiligter flüchtet - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Auf der Straße Heller (B525) zwischen Appelhülsen und Nottuln kam es am 08.01.2023, gegen 08.10 Uhr, zu einem Zusammenstoß zweier Autos im Begegnungsverkehr. Der 57-jährige Autofahrer aus Nottuln hielt sofort an der Unfallstelle an. Der andere noch unbekannte Unfallfallbeteiligten entfernte sich aber von der Örtlichkeit, ohne die erforderlichen Feststellungen ermöglicht zu haben. Bei dem flüchtigen Auto handelt es sich um einen blauen Mini Cooper und fuhr in Richtung Beisenbuch (K11) davon.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

