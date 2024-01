Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Stevede

Mountainbiker stürzt und verletzt sich schwer

Coesfeld (ots)

Ein 43-jähriger Mountainbiker aus Coesfeld fuhr am 07.01.2024, gegen 12.25 Uhr, durch ein Waldgebiet in der Bauernschaft Stevede in Coesfeld. Am Ende des Waldgebietes befand sich ein Abhang, welchen der Mountainbiker hinabfahren wollte. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er und überschlug sich. Er wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog den Coesfelder in ein Krankenhaus.

