POL-COE: Kreis Coesfeld/Aktuelle Informationen zur Verkehrslage

Coesfeld (ots) - Einen möglichen Zusammenhang zwischen zwei Einbrüchen in Wohnhäuser prüft nun die Polizei. Am Donnerstag (4.1.) erhielt die Polizei Lüdinghausen Kenntnis von einem Einbruch in ein Wohnhaus am Kermessenkamp. Im Zeitraum von 6.45 bis 22.15 Uhr hatten Unbekannte ein Küchenfenster aufgehebelt und die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. ...

