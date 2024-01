Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Pieperfeldweg/Einbruch in Wohnhaus

Coesfeld (ots)

Durch eine aufgehebelte Kellertür gelangten bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Mittwoch (3.1.) 18.25 Uhr bis Donnerstag 13 Uhr in ein Wohnhaus am Pieperfeldweg in Havixbeck. Das Innere durchsuchten die Unbekannten nach Wertgegenständen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung konnten keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell