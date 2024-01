Coesfeld (ots) - Durch das Aufhebeln einer Terassentür gelangten bislang unbekannte Täter am Mittwoch (3.1.) in ein Wohnhaus im Sproksfeld in Senden. Im Wohnzimmer durchsuchten sie einen Schrank nach Wertgegenständen. Zum Diebesgut konnte bei der Anzeigenerstattung keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, ...

mehr