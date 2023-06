Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 656/Mannheim/Heidelberg: Motorradfahrer rast rücksichtslos über Autobahn - Zeugenaufruf

BAB 656/Mannheim/Heidelberg (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 10.30 Uhr befuhr eine Polizeistreife die BAB 656 in Fahrtrichtung Heidelberg. Hier fiel ihr in Höhe Seckenheim ein Motorradfahrer mit einer weißen Suzuki auf, der immer wieder in Schlangenlinien und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit andere Fahrzeuge überholte. Nur durch viel Glück kam es zu keinem Unfall, obwohl der Motorradfahrer auch den Sicherheitsabstand nicht einhielt und auf die anderen Fahrzeuge sehr dicht auffuhr. Die Polizeibeamten unterzogen den 28-jährigen Fahrer einer Verkehrskontrolle und nahmen auch das Motorrad noch näher in Augenschein. Hierbei stellten sie fest, dass die Auspuffanlage nicht ordnungsgemäß verbaut war, sodass das Motorrad vorerst stillgelegt wurde. Der Fahrer zeigte sich zwar einsichtig hinsichtlich seines Fehlverhaltens, muss sich aber dennoch wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Die Polizei sucht auf diesem Wege nach Verkehrsteilnehmern, die durch den Motorradfahrer behindert oder gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 0621-174 4111 zu melden.

