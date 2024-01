POL-COE: Kreis Coesfeld/Versammlungslage am kommenden Montag

Coesfeld (ots) - In ein Vereinsheim am Kücklingsweg in Appelhülsen sind Unbekannte eingebrochen. Zwischen 21.30 Uhr am Dienstag (02.01.24) und 8.30 Uhr am Mittwoch (03.01.24) hebelten die Täter an einem Fenster und schlugen eine Fensterscheibe ein. Derzeit steht nicht fest, ob die Einbrecher etwas gestohlen haben. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um ...

