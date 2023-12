Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Idar-Oberstein (ots)

Am 11.12.2023 gegen 21:20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B41 in Höhe des Stadttheaters Idar-Oberstein. Ein 31-jähriger Fahrer eines Audi A4 beabsichtigte von der Wilhelmstraße auf die Naheüberbauung aufzufahren, als er mit einem 33-jährigen Fahrer eines Mercedes Sprinters kollidierte, welcher die Naheüberbauung aus Richtung Birkenfeld in Richtung Kirn befuhr. Durch die Kollision wurden insgesamt fünf Personen leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die B41 musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Im Einsatz befanden sich zwei Streifen der Polizei Idar-Oberstein, die Feuerwehr der Feuerwache 1 Idar-Oberstein mit ca. 30 Einsatzkräften sowie drei Rettungswägen und ein Notarzt.

