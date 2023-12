POL-PDTR: Betrug in Saarburg

Trier (ots) - Am Sonntag, den 10.12.2023, kam es gegen 17:10 Uhr in der Mustorstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Hierbei wurde eine 30-jährige Frau von einem Pkw erfasst, als sie den Fußgängerüberweg im Einmündungsbereich Mustorstraße / An der Schellenmauer überquerte. Der 76-jährige Fahrer befuhr zuvor die Straße "An der Schellenmauer" und bog anschließend in ...

