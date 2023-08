Polizei Paderborn

POL-PB: Tagsüber in Doppelhaushälfte eingebrochen

Salzkotten-Thüle (ots)

(mb) Am Donnerstag ist an der Schäferstraße in ein Wohnhaus eingebrochen worden.

Die Bewohner hatten ihre Doppelhaushälfte gegen 12.50 Uhr verlassen und waren um 16.30 Uhr zurückgekehrt. In diesem Zeitraum hebelten Einbrecher ein seitliches Fenster auf und kletterten in das Haus. Sie suchten nach Wertsachen und entwendeten Bargeld, Schmuck und einen Laptop.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell