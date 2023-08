Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Radlerinnen und ein Radfahrer bei Unfällen verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Bei Fahrradunfällen haben sich am Donnerstag eine Jugendliche, eine Frau und ein Mann Verletzungen zugezogen. Zwei Verletzte mussten ins Krankenhaus.

Gegen 10.05 Uhr fuhr ein 32-jähriger Opel-Vivaro-Fahrer auf der Detmolder Straße stadteinwärts. An der Kreuzung Nordstraße bog er nach rechts in die Nordstraße ab. Dabei missachtete er den Vorrang einer auf dem Radweg parallel stadteinwärts fahrenden Radfahrerin. Die 47-jährige Pedelec-Fahrerin prallte gegen die rechte Seite des Transporters und stürzte. Sie verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein 57-jähriger Mann fuhr mit einem Elektrofahrrad um 12.40 Uhr auf der Barkhauser Straße von Wewer in Richtung Paderborn. Kurz nach der Bahnbrücke wollte er von der Straße nach links auf den Radweg fahren und stürzte dabei. Auch der Mann kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Am Bahneinschnitt war eine 13-jährige Radlerin um 17.20 Uhr in Richtung Am Hilligenbusch unterwegs. Sie prallte mit ihrem Mountainbike gegen die hintere linke Fahrzeugecke eines am Straßenrand geparkten VW Golf. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst musste in diesem Fall nicht eingesetzt werden.

