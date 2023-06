Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Linienbusfahrer gerät mit Fahrgästin in Streit

Ludwigsburg (ots)

Am Montag kam es an der Bushaltestelle "Stiegelplatz" in der Stuttgarter Straße in Münchingen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Busfahrer der Linie 612 und einer 22-jährigen Fahrgästin. Die Frau wollte ihr Fahrrad im Bus transportieren und bat den Mann hierzu die hintere Tür zu öffnen. Im weiteren Verlauf soll es zu einer Auseinandersetzung und Beleidigung gekommen sein, da der Busfahrer der Frau vorwarf, sie habe versucht "schwarz" zu fahren. Aufgrund dessen wollte die 22-Jährige wieder aussteigen. Obwohl sie die hintere Türe noch nicht vollständig passiert hatte, schloss sich diese plötzlich, worauf auch ein noch unbekannter Fahrgast den Busfahrer durch lautes Zurufen aufmerksam machte. Wohl dessen ungeachtet, fuhr der Busfahrer an, so dass sich die Frau leichte Verletzungen zuzog. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, sucht insbesondere den genannten Zeugen und bittet diesen sich zu melden.

