Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl einer Bronzetafel

Landau in der Pfalz (ots)

Am Freitag, den 25.11.2022 musste in der Weißquartierstraße in Landau in der Pfalz der Diebstahl einer Gedenktafel festgestellt werden. Der Sachwert des aus Bronze bestehenden Stehlgutes wird auf 3.500,- Euro beziffert. Zeugenhinweise zu diesem Vorfall werden dankend unter der Rufnummer 06341/2870 oder via E-Mail pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell