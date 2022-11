POL-PDLD: B10/LD-Godramstein - Auffahrunfall durch Unachtsamkeit

Lingenfeld (ots) - Am Montagmorgen wurde in der Zeit von 07:30 Uhr bis 08:00 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Germersheimer Straße in Lingenfeld durchgeführt. Hierbei konnten keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Zwei "Gurtmuffel" wurden kostenpflichtig verwarnt und zwei Fahrzeuge wurden beanstandet. Bei einer anschließenden Überwachung des Durchfahrtsverbots "Am Hirschgraben" konnten innerhalb ...

mehr