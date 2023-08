Polizei Paderborn

POL-PB: Defibrillator aus Telefonzelle gestohlen

Salzkotten-Niederntudorf (ots)

(mb) Am Matthäus-Ring ist zwischen Montagmorgen und Dienstagmittag (08.08.2023) der dort bereit gehaltene Laien-Defibrillator gestohlen worden. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls.

Der "Automatisierte Externe Defibrillator" (AED) war in einer ehemaligen Telefonzelle an einem Gebäude gegenüber der Kirche installiert und öffentlich zugänglich. Der Schlüssel dazu befand sich in einem Notschlüsselkasten, der neben der Telefonzelle angebracht war. Die Scheibe des Schlüsselkastens wurde eingeschlagen und der Schlüssel entnommen. So konnte die Telefonzelle geöffnet und der Defibrillator aus der Halterung genommen werden. Das Gerät war durch den Förderverein der örtlichen Feuerwehr für Notfälle mit plötzlichem Herzstillstand zur Wiederbelebung allgemein zugänglich installiert worden. Ein Notfall, bei dem das medizinische Gerät benötigt wurde, ist nicht bekannt.

Die Polizei bittet verdächtige Beobachtungen und sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige unter der Rufnummer 05251/3060 zu melden.

