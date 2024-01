Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Schulze-Bremer-Straße/Widerstand gegen Polizeibeamte

Coesfeld (ots)

Bei einem Einsatz am Donnerstag (4.1.) leistete ein 56-jähriger Sendener erheblichen Widerstand gegen seine Festnahme. Die eingesetzten Beamten verletzte der Sendener. Ein Beamter konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

Gegen 21 Uhr erhielt die Polizei Lüdinghausen einen Einsatz an der Schulze-Bremer-Straße aufgrund von nachbarschaftlichen Straftaten. Nach der Schilderung des Sachverhalts, stellten die eingesetzten Beamten fest, dass gegen den Sendener zwei Haftbefehle vorlagen. Als sie an der Wohnung des Sendeners klingelten und ihm das Vorliegen der Haftbefehle mitteilten, griff der Sendener die eingesetzten Beamten unvermittelt an. Zur Festnahme des Sendeners mussten die Beamten körperliche Gewalt und Pfefferspray einsetzen. Der Sendener wehrte sich mit körperlicher Gewalt gegen die Festnahme und verletzte einen Beamten an der Hand, so dass dieser anschließend seinen Dienst nicht weiter fortsetzen konnte. Der zweite Polizist erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizisten fertigten Anzeigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und wegen der angezeigten Straftaten gegenüber der Nachbarin.

