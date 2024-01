Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, L581, Münsterstraße

Radfahrer in Unfall verwickelt, flüchtet aber von der Unfallstelle - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Am 07.01.2023, gegen 21.40 Uhr, bog eine 33-jährige Autofahrerin aus Schöppingen auf die Münsterstraße (L581) in Billerbeck in Fahrtrichtung Rosendahl ab. In diesem Moment tauchte vor ihr ein unbeleuchteter Radfahrer auf, der von links nach rechts die Fahrbahn wechselte. Um eine Kollision mit dem Radfahrer zu vermeiden, bremste die 33-Jährige und wich nach links aus. Dabei überfuhr sie eine Querungshilfe für Fußgänger und beschädigte ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen. An ihrem Auto entstand ebenfalls Sachschaden. Der Radfahrer entfernt sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

