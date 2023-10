Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl aus Auto

Zu einem Diebstahl kam es am Montag in Aurich. Unbekannte entwendeten zwischen 16.45 Uhr und 17.15 Uhr eine Handtasche samt Wertsachen aus einem Auto. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in der Rudolf-Eucken-Allee. Zeugen, die im Nahbereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Wiesmoor - Grabschmuck gestohlen

Unbekannte haben in Marcardsmoor Grabschmuck gestohlen. Die Täter entwendeten auf dem Friedhof an der Wittmunder Straße von zwei Gräbern eine silberne Kugel. Ein genauer Tatzeitraum ist leider nicht bekannt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter 04944 914050.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Beim Ausweichen ins Schleudern geraten

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag in Wiesmoor. Die Polizei sucht Zeugen. Ein bislang Unbekannter fuhr mit einem Auto gegen 15.50 Uhr auf der Straße Zweite Reihe in Richtung Wittmunder Straße. Er fuhr so weit mittig, dass eine entgegenkommende 27-jährige Suzuki-Fahrerin ausweichen musste. Sie geriet dabei auf den Grünstreifen, lenkte gegen und schleuderte mit dem Auto in einen Zaun. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Der Verursacher des Unfalls fuhr unerlaubt davon. Er soll einen dunklen Pkw gefahren haben. Die Polizei bittet unter 04944 914050 um Hinweise.

Georgsheil - Autofahrer war berauscht

Ein 30-jähriger Autofahrer war am Dienstag berauscht unterwegs. Die Polizei hielt den Mann gegen 7.45 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Georgsheil an. Ein Drogenvortest verlief bei dem 30-Jährigen positiv auf Amphetamine, Kokain, Opiate und den Wirkstoff THC. Es wurden ihm Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Gegen den 30-Jährigen wird nun ermittelt.

Südbrookmerland - Radfahrerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Südbrookmerland ist am Dienstag eine Radfahrerin verletzt worden. Gegen 11.20 Uhr fuhr ein 74 Jahre alter Dacia-Fahrer auf dem Moorweg und wollte weiter auf die Moordorfer Straße fahren. Hierbei übersah er an der Kreuzung eine bevorrechtigte 31-jährige Fahrradfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die Frau wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

