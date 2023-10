Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Freitag in Aurich ereignet hat. Gegen 9.40 Uhr fuhr eine 23-Jährige mit ihrem Ford auf der Großen Mühlenwallstraße in Richtung Leer auf dem rechten Fahrstreifen. Im Kurvenbereich geriet offenbar neben ihr ein Lkw auf ihre Spur. Die 23-Jährige musste ausweichen und kollidierte mit einem Bordstein. Es entstand Sachschaden. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Norden - Auto beschädigt

Auf einem Parkplatz in der Straße Glückauf in Norden wurde am Freitag ein Pkw beschädigt. Zwischen 9 Uhr und 12 Uhr stieß ein bislang Unbekannter vor einem Sonderpostenmarkt vermutlich beim Öffnen seiner Fahrzeugtür gegen einen geparkten Mercedes E 300. Der weiße Daimler weist eine Beule an der Beifahrerseite auf. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Krummhörn - Lkw mit Bus kollidiert

Am Montagnachmittag ist in der Gemeinde Krummhörn ein Lkw mit einem Bus kollidiert. Gegen 15.30 Uhr wollte eine 52-jährige Lkw-Fahrerin von der Uttumer Straße nach rechts auf die Eilsumer Straße abbiegen. Hierbei stieß sie im Einmündungsbereich mit einem Linienbus zusammen, der in Richtung Eilsum unterwegs war. Der Lkw fuhr dem Bus in die rechte Fahrzeugseite. Die zwei Fahrgäste im Bus hatten Glück: Sie saßen links und blieben unverletzt. Auch die Lkw-Fahrerin und der Busfahrer wurden nicht verletzt. Der Bus war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

