Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruchdiebstähle in Büroräumlichkeiten mit anschließender Täterfestnahme

Aurich/Wittmund (ots)

Am Samstagmorgen ereigneten sich an der Wallinghausener Straße in Aurich zwei im Zusammenhang stehende Einbruchsdiebstähle. Die Täter gelangten in ein Bürogebäude des Auricher Krankenhauses und verschafften sich innerhalb des Gebäudes gewaltsam Zutritt in verschiedene Büroräumlichkeiten, um diese schließlich nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Bei der Tatbegehung konnten die Täter zunächst unerkannt bleiben. Weiterhin verschaffte sich ein Täter gewaltsam Zutritt in die Büroräumlichkeiten eines an das Krankenhaus angrenzenden Catering-Unternehmens. Während die Büros ebenfalls nach Wertgegenständen durchsucht wurden, wurden Zeugen auf die Tatbegehung aufmerksam und informierten die Polizei. Ein zweiter Täter konnte seinen Komplizen warnen, so dass Beiden zunächst die unerkannte Flucht gelang. Nach derzeitigem Ermittlungsstand können noch keine abschließenden Aussagen über die Art und den Umfang des erlangten Diebesgutes getroffen werden. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten ein 40-jähriger und ein 22-jähriger Tatverdächtiger anhand der Täterbeschreibungen im weiteren Nahbereich durch die Polizei gestellt werden. Bei einer Durchsuchung der beiden Männer konnten diverse Wertgegenstände aufgefunden werden, welche den geschädigten Unternehmen bereits zum Teil zugeordnet werden konnten. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Tatörtlichkeiten mit einem zuvor entwendeten Pkw aufgesucht wurden. Innerhalb des Pkw konnten zusätzlich Betäubungsmittel in Form von Marihuana und Kokain aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der 40-jährige Tatverdächtige wurde bereits per Haftbefehl gesucht. Er wurde am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern weiter an.

