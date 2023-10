Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Schuppentor beschädigt und geflüchtet, Ihlow - Zeugen nach Unfallflucht gesucht, Norden - Pkw unter Drogeneinfluss geführt, Norden - Nach Zusammenstoß mit Fußgängerin geflüchtet

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Schuppentor beschädigt und geflüchtet Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es in der vergangenen Woche auf dem Grundstück eines Seniorenheims in der Bürgermeister-Friesenborg-Straße in Aurich. In der Zeit von Montag, 20:30 Uhr, bis Dienstag, 05:15 Uhr, beschädigte ein Unbekannter mutmaßlich beim Rangieren mit seinem Kraftfahrzeug das Tor eines Schuppens und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalls nachzukommen. Infolge des Verkehrsunfalls entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Ihlow - Zeugen nach Unfallflucht gesucht Am Wochenende ereignete sich auf dem Parkplatz eines Schnellimbisses an der Loogstraße in Ihlow eine Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Verursacher beschädigte mit seinem Kraftfahrzeug zwischen Samstag, 20:00 Uhr, und Sonntag, 11:30 Uhr, einen Zaun des Außenbereichs und flüchtete im Anschluss, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606-215 zu melden.

Norden - Pkw unter Drogeneinfluss geführt Einen 33-jährigen Autofahrer hat die Polizei am Sonntag auf der Bahnhofstraße in Norden angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Dem 33-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Norden - Nach Zusammenstoß mit Fußgängerin geflüchtet Am Samstag verletzte sich eine Fußgängerin nach einem Zusammenstoß mit einer Fahrradfahrerin in der Norderneyer Straße in Norden leicht. Die 14-jährige Fußgängerin war gegen 16 Uhr in Richtung der Straße Am Galgenberg unterwegs und wurde von einer bislang unbekannten Fahrradfahrerin überholt. Beim Überholen streifte die Fahrradfahrerin die 14-Jährige am linken Bein, so dass sich die Fußgängerin leichte Verletzungen zuzog. Die Fahrradfahrerin ergriff im Anschluss an den Verkehrsunfall die Flucht. Die Polizei bittet unter 04931 921-0 um sachdienliche Hinweise.

