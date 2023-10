Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Freitag

Samstag, den 13./14.10.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am späten Freitagvormittag, etwa zwischen 11:15 Uhr und 11:45 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz der Zulassungsstelle geparkter, silberner VW Golf vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines bislang unbekannten Fahrzeugs beschädigt. Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum verursachendem Fahrzeug nimmt die Polizei Aurich unten 04941-6060 entgegen

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Hage - Bedrohung und Beleidigung von Polizistinnen

Am Freitagabend wurde die Polizei nach Hage alarmiert, weil sich dort eine stark alkoholisierte Person im Bereich eines Einkaufsmarktes aufhalten sollte. Als die Beamtinnen vor Ort waren, bestätigte sich die erste Meldung und sie trafen auf einen 17-Jährigen aus Hage. Er zeigte sich gegenüber der Polizei aggressiv; beleidigte und bedrohte die Polizistinnen. Der 17-Jährige wurde an einen Erziehungsberechtigten übergeben und entsprechenden Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Dornum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagabend befuhr ein 30-Jähriger mit einem Pkw die Störtebeker Straße in Dornum, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Er konnte durch Polizeibeamte angetroffen und kontrolliert werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Langeoog - Rasenmäher gestohlen

Unbekannte haben auf der Insel Langeoog einen Benzinrasenmäher gestohlen. Der Rasenmäher befand sich in einem Schuppen in der Willrath-Dreesen-Straße. Ereignet hat sich der Vorfall in der Zeit von Mittwoch 16 Uhr bis Freitag 12 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04972 990700 entgegen.

Schweindorf - Haltestelle beschädigt

Eine Bushaltestelle wurde durch Unbekannte in Schweindorf beschädigt. Die Täter zerstörten zwei Scheiben der Bushaltestelle in der Esenser Straße. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 20 Uhr und 06:40 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04975 756940 entgegen.

