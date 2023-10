POL-AUR: Aurich - Zeugen gesucht

Landkreis Aurich (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Ladendieb in Aurich festgenommen Ein Ladendieb ist am Donnerstag in einem Supermarkt in Aurich aufgefallen. In einem Lebensmittelgeschäft in der Raiffeisenstraße verstaute der Mann gegen ...

mehr