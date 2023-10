POL-AUR: Wittmund - Diebe stehlen hochwertige Autoteile

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Ihlow - Seniorin beim Einkaufen bestohlen In einem Discounter in Ihlow kam es am Mittwoch zu einem Diebstahl. Eine 74 Jahre alte Frau hielt sich gegen 11.30 Uhr in dem Verbrauchermarkt im 2. Kompanieweg auf, als ein Unbekannter ihr die Geldbörse entwendete. Zu diesem ...

mehr