Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Eine Unfallflucht hat sich am Dienstag im Ihlower Weg in Aurich ereignet. Gegen 21.10 Uhr fuhr eine 32-jährige Autofahrerin in Richtung Aurich, als ein entgegenkommender Autofahrer auf ihre Fahrspur geriet. Die 32-Jährige wollte ihm ausweichen und touchierte dabei einen Baum. Die Frau wurde leicht verletzt. Der andere Autofahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Er soll einen weißen Bulli gefahren haben. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04941 606215.

Einen berauschten Mann auf einem E-Scooter haben Polizeibeamte in der Nacht zu Mittwoch in Aurich angehalten. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten sie fest, dass der 21-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest verlief positiv auf die Wirkstoffe THC und Kokain. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Ein Unfallverursacher ist in Aurich geflüchtet. Zwischen Montag, 22.30 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Thüringer Straße einen Opel Astra am Fahrbahnrand. Der Zusammenstoß ereignete sich vermutlich beim Vorbeifahren. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04941 606215.

In Pewsum kam es am Dienstag zu einer Unfallflucht. Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Handelsstraße touchierte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen lilafarbenen Toyota Verso im Frontbereich. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Zeugen des Unfalls, der sich zwischen 12.15 Uhr und 12.40 Uhr ereignet hat, melden sich bitte unter 04923 805710.

