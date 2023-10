Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfall auf der Bundesstraße

Auf der Esenser Straße (B210) in Aurich-Middels kam es am Dienstagmorgen zu einem Unfall. Eine 18-Jährige war gegen 7.30 Uhr auf einem Leichtkraftrad in Richtung Esens unterwegs und wollte nach links in die Langenfelder Straße abbiegen. Hierbei übersah sie nach ersten Erkenntnissen eine entgegenkommende 63-jährige Peugeot-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 18-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Leichtkraftrad musste abgeschleppt werden.

Moordorf - Autofahrerin verletzt

Am Dienstag gegen 9.15 Uhr hat sich auf der Bundesstraße 210 in Moordorf ein Unfall ereignet. Eine 21-jährige Citroen-Fahrerin fuhr in Richtung Aurich und wollte nach links in den Neuen Weg abbiegen. Hierbei missachtete sie offenbar die Vorfahrt eines 55-jährigen Lkw-Fahrers, der auf der Bundesstraße in Richtung Emden fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die 21-Jährige wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Aurich - Kollision auf der Bundesstraße

Auf der Leerer Landstraße (B 72) in Aurich ist am Dienstag bei einem Unfall eine 26-jährige Autofahrerin verletzt worden. Gegen 11.35 Uhr wollte die Frau mit einem Peugeot von einem Grundstück aus die Fahrbahn überqueren. Hierbei übersah sie nach ersten Erkenntnissen einen 60-jährigen BMW-Fahrer. Es kam zum Unfall und die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Aurich - Autofahrer geriet in den Gegenverkehr

Zwei Autofahrer sind am Dienstagnachmittag in Aurich auf der Emder Straße (B 72) kollidiert. Ein 34-jähriger VW-Golf-Fahrer war gegen 16.45 Uhr in Fahrtrichtung Moordorf unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er in Höhe einer Biogasanlage in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem Autofahrer. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell