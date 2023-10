Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Seniorin beim Einkaufen bestohlen

In einem Discounter in Ihlow kam es am Mittwoch zu einem Diebstahl. Eine 74 Jahre alte Frau hielt sich gegen 11.30 Uhr in dem Verbrauchermarkt im 2. Kompanieweg auf, als ein Unbekannter ihr die Geldbörse entwendete. Zu diesem Zeitpunkt lag das Portemonnaie der Frau in einem Korb im Einkaufswagen. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Bei Unfall verletzt

Eine 67-jährige Frau ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Wiesmoor verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte gegen 11 Uhr ein 65-jähriger Opel-Fahrer von einem Grundstück auf die Wittmunder Straße fahren und übersah hierbei die 67-jährige VW-Fahrerin. Die Frau konnte ausweichen, kollidierte dabei jedoch mit einem Baum. Sie wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 2.000 Euro.

Aurich - E-Scooter war nicht versichert

Einen 36-jährigen E-Scooter-Fahrer hat die Polizei am Mittwoch in Aurich gestoppt. Der Mann fuhr gegen 17.20 Uhr auf einem Geh- und Radweg entlang der Esenser Straße. Die Beamten stellten fest, dass das benutzte Elektrokleinstfahrzeug nicht versichert war. Dem Mann wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Aurich - Betrunkener verursacht Unfall

Ein betrunkener Autofahrer hat am Mittwoch in Aurich-Sandhorst einen Unfall verursacht. Der 59-Jährige fuhr gegen 22.10 Uhr mit einem VW Passat auf dem Südeweg und näherte sich der Ampelanlage. Als diese Grün zeigte, fuhr er auf einen 59-jährigen VW-Golf-Fahrer auf. Beide Autos wurden beschädigt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Unfallverursacher vor Ort einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille fest. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Lütetsburg - Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am 4. Oktober in Lütetsburg ereignet hat. Gegen 17.15 Uhr stieß ein Unbekannter auf einer Grundstücksauffahrt in der Straße An der Gelben Schule beim Ausparken gegen einen geparkten schwarzen Opel. Der männliche Verursacher flüchtete, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Er soll einen grauen Sprinter gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

