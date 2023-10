Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße

Großheide - Fahrer eines Kleinkraftrads gestoppt

Großefehn - Personensuche mit großem Kräfteaufgebot

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Zwei Autofahrer sind am Donnerstag auf der Leerer Landstraße in Aurich frontal miteinander kollidiert. Ein 21-jähriger Citroen-Fahrer war gegen 5.25 Uhr in Fahrtrichtung Aurich unterwegs und geriet in Höhe der Straßenmeisterei in den Gegenverkehr. Er kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden 50-jährigen VW-Fahrer. Der Citroen-Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen schwer, der VW-Fahrer leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Den Fahrer eines Kleinkraftrads haben Polizeibeamte am Donnerstag in Großheide gestoppt. Der Mann war am Nachmittag im Kleinheider Weg unterwegs und fuhr ein Kleinkraftrad ohne vorgesehenes Versicherungskennzeichen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten außerdem fest, dass der 37-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest verlief positiv auf die Wirkstoffe THC und Amphetamine. Es wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und mehrere Anzeigen gegen den 37-Jährigen gefertigt.

Einsatzgeschehen

Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Donnerstag zu einer Personensuche in Großefehn ausgerückt. Um 17.16 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein 46-jähriger Mann aus Großefehn vermisst werde. Die Polizei begann umgehend mit den Suchmaßnahmen und forderte zur Unterstützung auch die Feuerwehr an. Mit rund 180 Kräften und mehreren Drohnen der Feuerwehr sowie Rettungshunden wurde die Umgebung abgesucht. Gegen 0.25 Uhr fanden Feuerwehrkräfte den 46-Jährigen auf einem Feld. Er war leicht unterkühlt und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Suchmaßnahmen konnten daraufhin eingestellt werden. Der Einsatz war gegen 0.45 Uhr beendet.

