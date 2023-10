Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund: Ladendieb in Aurich festgenommen

Landkreis Aurich (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Ladendieb in Aurich festgenommen

Ein Ladendieb ist am Donnerstag in einem Supermarkt in Aurich aufgefallen. In einem Lebensmittelgeschäft in der Raiffeisenstraße verstaute der Mann gegen 11.10 Uhr hochpreisige Waren im Gesamtwert von über 1.000 Euro in einer Tasche. Er passierte wenig später den Eingangsbereich, ohne für die Waren zu zahlen. Ein Ladendetektiv stellte den 29-jährigen Mann. Der Beschuldigte konnte daraufhin von der Polizei vorläufig festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich wurde der 29-Jährige am Freitag dem Haftrichter in Aurich im sogenannten beschleunigten Verfahren vorgeführt. Er wurde wegen besonders schweren Diebstahls zu einer Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell