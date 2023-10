Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Samstag

Sonntag, 14./15.10,2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Fahranfänger alkoholisiert verunfallt

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es gegen 02:45 Uhr am frühen Sonntagmorgen. Der 20-jährige Mann befuhr mit seinem Pkw die Ringstraße in Richtung Ekelser Straße, kam schließlich von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Baum und geriet ins Schleudern. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine leichte Alkoholbeeinflussung fest, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Der junge Fahrzeugführer wird mit einer empfindlichen Geldbuße rechnen müssen. Das erheblich beschädigte Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Südbrookmerland - Alkoholisiert gegen Baum gefahren

Am Samstagabend kam es gegen 20:40 Uhr auf der Forlitzer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein in Richtung Uthwerdum fahrender Pkw in einer dortigen Linkskurve von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Am Unfallort konnte durch die Rettungskräfte zunächst nur der schwerverletzte, 32-jährige Beifahrer angetroffen werden. Der Fahrzeugführer hatte sich fußläufig von der Unfallstelle entfernt. Aufgrund anzunehmender Verletzungen des Fahrzeugführers liefen zeitnah Suchmaßnahmen mit Unterstützung örtlicher Feuerwehren an. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen 27-jährigen Mann aus Südbrookmerland, der schließlich erheblich alkoholisiert angetroffen werden konnte und durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt wurde. Die Suchmaßnahmen konnten daher kurz nach Beginn wieder abgebrochen werden. Bei dem Tatverdächtigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelten beide Fahrzeuginsassen als schwerverletzt, befinden sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Der Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Pkw entwendet

In der Nacht zu Sonntag wollte eine Polizeistreife einen im Industriegebiet Schirum fahrenden Pkw kontrollieren. Das Fahrzeug wies diverse Beschädigungen auf und verfügte über kein Kennzeichen. Der Fahrer versuchte, sich der Verkehrskontrolle zu entziehen und verunfallte noch im genannten Industriegebiet. Der Fahrer konnte fußläufig fliehen. Nach jetzigem Kenntnisstand ist der lilafarbene Mitsubishi Space star von einem nahegelegenen Autohaus entwendet worden. Kurz darauf verunfallte der Pkw bereits vor der polizeilichen Kontrolle mit einem Zaun im dortigen Industriegebiet. Die Ermittlungen der örtlichen Polizei zum Tatgeschehen dauern aktuell an. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Aurich unter 04941-6060 entgegen.

Aurich - Zeugenaufruf nach Diebstahl

Vermutlich in der Nacht zu Sonntag wurde in der Marktstraße in Aurich ein Fenster eingeschlagen und dahinter befindliche Flaschen mit Kleingeld entwendet. Wer Hinweise zum näheren Tatgeschehen oder sogar zum Täter geben kann, meldet sich bitte unter 04941-6060 bei der Polizei in Aurich.

Altkreis Norden

Pewsum - Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Burgstraße in Pewsum zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein am Fahrbahnrand abgestellter schwarzer Pkw erheblich beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Norden zu melden; Tel.: 04931/921-0.

