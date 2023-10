Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Bushaltestelle beschädigt, Aurich - Zeugen nach Diebstahl eines E-Scooters gesucht

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Bushaltestelle beschädigt In der Nacht zu Sonntag beschädigten Unbekannte in der Zeit von ca. 00:15 Uhr bis 00:35 Uhr die Glaselemente einer Bushaltestelle an der Moorburger Straße in Oldeborg. Personen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Südbrookmerland unter 04942 204200 in Verbindung zu setzen.

Aurich - Zeugen nach Diebstahl eines E-Scooters gesucht Zu einem Diebstahl eines E-Scooters kam es am Freitagabend vor einem Einkaufszentrum am Fischteichweg. Ein unbekannter Täter entwendete das mit einem Schloss gesicherte Fahrzeug von einem dortigen Fahrradständer. Die Tat ereignete sich zwischen 16:50 Uhr und 19:45 Uhr. Die Polizei bittet unter 04941 606215 um sachdienliche Hinweise.

