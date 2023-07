POL-OE: Pedelec-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Lennestadt (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Montag (24.07.2023) gegen 02.00 Uhr in einen Supermarkt in der Kölner Straße in Grevenbrück ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde eine unbekannte Zahl an Zigarettenschachteln entwendet. Zeugen beobachteten zur Tatzeit einen PKW, der sich mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort entfernte. Bei dem Fahrzeug handelte es sich vermutlich um einen silbernen oder weißen VW Golf älteren Baujahrs. Die Kriminalpolizei ...

mehr