Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt - Diebstahl im Gewerbegebiet

Wittmund - Versuchter Einbruch in Imbiss

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Westerholt - Diebstahl im Gewerbegebiet

Im Gewerbegebiet in Westerholt kam es zwischen Sonntag und Montag zu einem Diebstahl. Unbekannte entwendeten mehrere Bauteile eines Lkw und zapften den Tankinhalt des Sattelschleppers ab. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Montag, 6 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter 04941 606215.

Wittmund - Versuchter Einbruch in Imbiss

Unbekannte haben am Montag versucht, in einen Imbiss in Wittmund einzubrechen. Zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr machten sich mehrere Personen an der Eingangstür eines Imbiss in der Burgstraße zu schaffen. Sie wurden jedoch während der Tat gestört und flüchteten fußläufig in Richtung Sparkasse. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 04462 9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell