Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mit Fahrrad gestürzt und verletzt

Speyer (ots)

Am 19.11.2023 gegen 16:45 Uhr fuhr ein 43-jähriger Fahrradfahrer in der Kleinen Greifengasse. Aus unbekannten Gründen kam es ohne Fremdeinwirkung zu einer Berührung mit dem rechtsseitigen Bordstein, infolgedessen der Radfahrer stürzte und sich leicht am rechten Rippenbogen verletzte. Der Mann wurde vom Rettungsdienst erstversorgt, eine weitere medizinische Behandlung war nicht notwendig. Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit des Radfahrers, auch infolge des Genusses von berauschenden Mitteln, ergaben sich nicht. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden in niedriger zweistelliger Höhe.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell