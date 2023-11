Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zwei Diebstähle aus PKW

Speyer (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen unbekannte Täter im Pulvermühlweg bei einem BMW das linke hintere Fenster ein und entriegelten das Fahrzeug. Anschließend entwendeten sie den kombinierten Festeinbau aus Radio- und Navigationsmodul. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Am Sonntag zwischen 10 und 15 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einem unverschlossenen PKW auf dem Festplatz-Parkplatz mehrere Tüten in welchen sich u.a. hochpreisige Rechtsliteratur und eine Sonnenbrille befanden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Wer hat in den genannten Zeiträumen verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell