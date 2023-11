POL-PDLU: (Frankenthal) - Versuchter Diebstahl aus Spendenkassen

Speyer (ots) - ~Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen kam es zu einem Diebstahl aus einer Baustelle in der Siemensstraße. Unbekannte Täter entwendeten fast 150 Gegenstände von der Baustelle, unter anderem Warnbarken, Absperrgitter und Standfüße. Wer hat im genannten Zeitraum in der Siemensstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per ...

